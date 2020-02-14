Жириновский высказал свое мнение о 14 февраля:

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14 февраля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Жириновский, kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу, 14 февраля, обсудил с молодежью проблемы современных семей и высказал свое мнение о любви. Он назвал главные причины первых ссор молодоженов и разъяснил понятие «медовый месяц».

«Почему все песни про любовь? А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Любви нет, а праздник есть», - высказал политик.

Жириновский заявил, что первый месяц семейной жизни называют «медовым», потому что «все хорошо» именно в этот период, а потом начинаются ссоры. По его словам, существует несколько конфликтов: «деньги», в том числе спор, кто будет платить за свадебное путешествие, «домашнее животное», которое партнер не готов принять.

При этом гости заявили, что не следует тогда встречаться с тем, у кого есть, например, собака.

Другими важными проблемами Жириновский назвал «ревность и побои». Он отметил, что сразу разводится не стоит, для начала надо разъехаться.

«Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев», - заключил он.

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