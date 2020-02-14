Стало известно, на сколько могут продлить работу над изменениями в Конституцию

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14 февраля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Думский комитет по госстроительству и законодательству направил в Совет Госдумы решение с предложением продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 2 марта 2020 года.

Об этом сообщил председатель комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

По его словам, такое решение было принято по итогам состоявшейся вчера встречи рабочей группы с президентом, на которой глава государства дал согласие об отложении срока второго чтения законопроекта о поправке к Конституции.

Крашенинников также сообщил, что на сегодняшний день в профильный комитет поступило более 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. Кроме того, предложения по изменению Конституции аккумулируются и рассматриваются в рабочей группе, где находится уже более 500 предложений – от членов рабочей группы, граждан и организаций со всей страны.