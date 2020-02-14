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Сенатор: Крым должен рассчитывать на всестороннюю поддержку стран-членов ООН

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: Крым должен рассчитывать на всестороннюю поддержку стран-членов ООН
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Крым, на территории которого 75 лет назад прошла Ялтинская конференция, должен рассчитывать на всестороннюю поддержку стран-членов ООН.

Об этом на международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории» заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По ее словам, Россия, будучи правопреемницей СССР, бережно относится к результатам Ялтинских договорённостей, в отличие от других субъектов международного права, в отличие от США и Великобритании, которые «так быстро забыли судьбоносную освободительную роль Красной Армии в спасении Европы».

Сенатор считает, что уроки Ялты-1945 чрезвычайно важны, так как заложили архитектуру безопасного послевоенного мира.

«Это актуально и для России, и для всего мирового сообщества. В Ялте в 1945 году было продемонстрировано умение договариваться, находить общий язык, общую позицию по судьбоносным вопросам мирового устройства», – подчеркнула парламентарий.

Ковитиди отметила, что, «признание международным сообществом результатов общенародного референдума в Крыму 16 марта 2014 года и присоединения к России – это вопрос времени».

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская предложила Ялту для штаб-квартиры ООН.

ДВа

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