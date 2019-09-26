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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Поклонская предложила Ялту для штаб-квартиры ООН

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила новое место для штаб-квартиры ООН. По её мнению, для этих целей отлично подойдёт Ялта. «На полуострове найдется красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место», - считает Поклонская.

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Депутат предположила, что размещение штаб-квартиры ООН в Крыму поможет раз и навсегда избавиться от мифа про «аннексию» полуострова, передаёт РИА Новости.

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про "аннексию" Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым - например, в Ялту», - предложила Поклонская в соцсети.

АБ

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