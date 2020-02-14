В День святого Валентина парень решил подарить девушке украденного щенка

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14 февраля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

Жительница Краснодара обратилась в полицию с заявлением о похищении собаки и денег. Как выяснилось, женщина хотела отправить щенка породы пекинес в Санкт-Петербург своим знакомым.

По объявлению в соцсети она нашла водителя, который якобы планировал ехать в этот же город, и готов за 3 тысяч рублей доставить щенка в северную столицу. Однако знакомые собаку так и не получили.

Тем временем оперативники нашли в интернете объявление о продаже похищенного щенка, выяснили, кто его продает, назначили встречю и задержали ранее судимого 27-летнего уроженца Ханты-Мансийского АО.

Мужчина не стал отрицать обвинения и рассказал, что хотел подарить собаку своей девушке. Правда, она от такого подарка отказалась, поэтому парень решил продать пекинеса за 1 тысячу рублей.

Криминально-романтическая история закончилась возбуждением уголовного дела по факту мошенничества и подпиской о невыезде.