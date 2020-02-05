В Московском зоопарке родились трое редких щенков

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5 февраля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: moscowzoo.ru

Три щенка редкой собаки, занесенной в Международную Красную книгу, появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщается на официальном интернет-портале столичного зоосада.

Как отмечается, речь идет о редких кустарниковых собаках. Трое щенков появились на свет еще 23 сентября. Первые четыре месяца жизни они провели в специальном укрытии зимнего домика рядом со своими родителями.

Специалистам потребовалось 2 года, чтобы сформировать пару животных и получить потомство. При этом, как говорят в зоопарке, это довольно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу.

Особи этого вида являются заботливыми родителями. Первое время после рождения тройняшек мать почти не отходила от своих щенков. Но сейчас они уже могут знакомиться с окружающим миром, выглядывая из домика на улицу.

Кустарниковая собака занесена в Красную книгу как "близкая к уязвимому положению". Родина хищников - Латинская Америка. Их численность падает из-за уничтожения их естественной среды обитания и обеднения кормовой базы.