В Югре задержан мужчина, пытавшийся провести нефтепровод на дачу

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14 февраля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Безработный житель Ханты-Мансийского автономного округа нанял рабочих, чтобы провести при помощи незаконной врезки нефтепровод до своей дачи. Обращение в полицию Нефтеюганского района по этому поводу поступило от представителя службы безопасности.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о попытке кражи из нефтепровода, мужчина находится под стражей.

Известно: злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку с целью хищения нефти. Шланг он протянул на дачный участок, где планировал сливать и собирать углеводороды для дальнейшей реализации.

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