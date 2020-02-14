В Совете безопасности у Медведева будут прежние помощники бывшего премьера

У заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева будет три помощника.
Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Помощниками зампреда Совбеза РФ стали Михаил Тринога, Сергей Соболев и Олег Осипов.
Тринога руководил секретариатом аппарата правительства Медведева, Соболев был руководителем протокола премьер-министра, а Осипов, работавший заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня», в течение последних двух лет был пресс-секретарем бывшего премьер-министра.
Все они занимали должности заместителей руководителя аппарата правительства.