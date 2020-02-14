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В Совете безопасности у Медведева будут прежние помощники бывшего премьера

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете безопасности у Медведева будут прежние помощники бывшего премьера
Фото: kremlin.ru

У заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева будет три помощника.

Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Помощниками зампреда Совбеза РФ стали Михаил Тринога, Сергей Соболев и Олег Осипов.

Тринога руководил секретариатом аппарата правительства Медведева, Соболев был руководителем протокола премьер-министра, а Осипов, работавший заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня», в течение последних двух лет был пресс-секретарем бывшего премьер-министра.

Все они занимали должности заместителей руководителя аппарата правительства.

ДВа

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