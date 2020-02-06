Путин установил оклад Медведеву на его новой должности

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
На портале правовой информации говорится, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Занимать должность зампредседателя Совбеза России будет бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
На новой должности Медведев будет получать 618 713 рублей. Соответствующее распоряжение также подписано президентом страны.
Изменения в федеральный закон «О безопасности» были приняты Госдумой 23 января, а спустя неделю одобрены Советом Федерации.