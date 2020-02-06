Путин установил оклад Медведеву на его новой должности

//Общество 13+

6 февраля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.

На портале правовой информации говорится, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Занимать должность зампредседателя Совбеза России будет бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

На новой должности Медведев будет получать 618 713 рублей. Соответствующее распоряжение также подписано президентом страны.

Изменения в федеральный закон «О безопасности» были приняты Госдумой 23 января, а спустя неделю одобрены Советом Федерации.