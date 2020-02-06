Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин установил оклад Медведеву на его новой должности

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Путин установил оклад Медведеву на его новой должности
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.

На портале правовой информации говорится, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Занимать должность зампредседателя Совбеза России будет бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

На новой должности Медведев будет получать 618 713 рублей. Соответствующее распоряжение также подписано президентом страны.

Изменения в федеральный закон «О безопасности» были приняты Госдумой 23 января, а спустя неделю одобрены Советом Федерации.

ДВа

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан