У Медведева в Совбезе появилось два помощника

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4 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Совете безопасности Российской Федерации, заместителем главы которого стал покинувший пост председателя правительства Дмитрий Медведев, появилось еще две новых должности.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Совбезе в скором времени появится руководитель секретариата заместителя председателя Совбеза а также замруководителя секретариата зампредседателя совета и помощника зампредседателя Совета безопасности. Новые должности означают появление у Медведева начальник секретариата и собственный помощник.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.