Стало известно, сколько будет получать Медведев на новой должности

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31 января 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, определяющий размер ежемесячной заработной платы бывшего премьер-министра страны, а ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Зарплата Медведева составит 618 тысяч рублей, текст указа опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее, после отставки правительства в середине января 2020 года, в Совбезе была создана новая должность, которую и занял экс-премьер.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года», - сказано в документе.