"С глаз долой", Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства после отставки с поста премьера

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21 января 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил его больше не читать.

В аккаунтах Медведева в соцсетях также появилась его новая должность, в профиле теперь указано — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. «С глаз долой, из сердца вон», «Он же остается чиновником, а ведет себя как дама в разводе», «Вот в интернете все быстро поменяли, а в жизни ничего годами не делается», - комментируют новость в Сети.

По данным Forbes, отставка Медведева с должности премьер-министра связана с недовольством Путина исполнением майского указа. «Открытые медиа» сообщали, что Медведев покинул пост из-за несогласия с конституционной реформой Путина, но только программа "Время" нам расскажет всю правду.