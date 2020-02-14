Инцидент в Сыктывкаре: треснуло здание на главной площади города

//Общество 13+

14 февраля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg11.ru

pixabay.com

В Сыктывкаре треснуло здание на главной площади города. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Жилищной инспекции.

Инцидент произошел в доме №58 по улице Ленина. Там шли ремонтные работы, из-за чего вдруг возникла трещина на стене. Обостряет ситуацию то, что вблизи располагается Главпочтамт за Стефановской площадью.

Известно: собственник одной из квартир делал ремонт. Предварительно, мужчина разобрал потолок, который одновременно являлся полом у соседей сверху. Приехавшие на вызов жильцов спасатели не сразу попали в помещение . Сейчас удалось разыскать владельца.

А в Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных.