Инцидент в Сыктывкаре: треснуло здание на главной площади города

В Сыктывкаре треснуло здание на главной площади города. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Жилищной инспекции.
Инцидент произошел в доме №58 по улице Ленина. Там шли ремонтные работы, из-за чего вдруг возникла трещина на стене. Обостряет ситуацию то, что вблизи располагается Главпочтамт за Стефановской площадью.
Известно: собственник одной из квартир делал ремонт. Предварительно, мужчина разобрал потолок, который одновременно являлся полом у соседей сверху. Приехавшие на вызов жильцов спасатели не сразу попали в помещение . Сейчас удалось разыскать владельца.
А в Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных.