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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: om1.ru

В Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных
pixabay.com

Мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. Инцидент произошел вчера, 13 февраля, около шести часов вечера в Омске. 

Случилось это после того, как в одном из торговых центров он сорвался с эскалатора. Местный житель пришел в ТЦ, чтобы выбрать подарок для своей девушки ко Дню Святого Валентина. 

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую травму груди и пневмоторакс.  И День влюбленных омич проведет в медицинском учреждении.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

А в Калужской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

 

 

ЕЧ

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