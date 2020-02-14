В Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных

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14 февраля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: om1.ru

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Мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. Инцидент произошел вчера, 13 февраля, около шести часов вечера в Омске.

Случилось это после того, как в одном из торговых центров он сорвался с эскалатора. Местный житель пришел в ТЦ, чтобы выбрать подарок для своей девушки ко Дню Святого Валентина.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую травму груди и пневмоторакс. И День влюбленных омич проведет в медицинском учреждении.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

А в Калужской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.