В Омске мужчина сорвался с эскалатора, когда искал подарок девушке на День влюбленных

Мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. Инцидент произошел вчера, 13 февраля, около шести часов вечера в Омске.
Случилось это после того, как в одном из торговых центров он сорвался с эскалатора. Местный житель пришел в ТЦ, чтобы выбрать подарок для своей девушки ко Дню Святого Валентина.
Медики диагностировали у пострадавшего закрытую травму груди и пневмоторакс. И День влюбленных омич проведет в медицинском учреждении.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
А в Калужской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.