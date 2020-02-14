Фитнес-тренер, накричавшая на таксиста в Москве, временно не работает

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14 февраля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Фитнес-тренер Яна Данькова, которая накричала на таксиста в Москве, временно не работает в фитнес-клубе в Одинцово. Там Данькова трудилась в качестве инструктора по пилатесу.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Яна с заднего сиденья машины в течение нескольких минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди".

В своем аккаунте в Instagram фитнес-тренер рассказала: мужчина намеренно долго не трогался с места, на просьбу ехать быстрее отметил: "только за отдельную плату", а по пути следования начал хамить и пригрозил высадить прямо на трассе. По утверждению женщины, таксист начал съемку на камеру в момент, когда она уже была "в панике", "чересчур вышла из себя".

Вернется ли Яна Данькова к работе в ближайшее время, пока не уточняется.

Шоумен Иван Ургант не остался в стороне от этой истории и высмеял Яну.