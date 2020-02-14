Фитнес-тренер, накричавшая на таксиста в Москве, временно не работает

Фитнес-тренер Яна Данькова, которая накричала на таксиста в Москве, временно не работает в фитнес-клубе в Одинцово. Там Данькова трудилась в качестве инструктора по пилатесу.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Яна с заднего сиденья машины в течение нескольких минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди".
В своем аккаунте в Instagram фитнес-тренер рассказала: мужчина намеренно долго не трогался с места, на просьбу ехать быстрее отметил: "только за отдельную плату", а по пути следования начал хамить и пригрозил высадить прямо на трассе. По утверждению женщины, таксист начал съемку на камеру в момент, когда она уже была "в панике", "чересчур вышла из себя".
Вернется ли Яна Данькова к работе в ближайшее время, пока не уточняется.
Шоумен Иван Ургант не остался в стороне от этой истории и высмеял Яну.
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Одна секунда может изменить вашу жизнь. За одну секунду на голову может упасть кирпич, можно опоздать на самолёт, который разобьётся или можно стать знаменитой, как я. Жаль, что хайп беспощаден и неконтролируем. Все это время, я не выходила на связь и пыталась прийти в себя. Я прошу вас помочь мне распространить реальную ситуацию и обратить внимание на то, что РЕАЛЬНО происходит с такси и в какой мы опасности. Утро. Я, как обычно, собираюсь на работу заранее. Я фитнес тренер, поэтому мне критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить моих клиентов (которых, кстати, много в группе). Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель, почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос "можем ли мы ехать побыстрее?", он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более, ещё был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счётчик не отключен. Я поняла, что что-то идёт не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально - чтобы я не могла вызвать новое. На мои слова, что мы находимся на шоссе, тут нельзя останавливаться, я не смогу вызвать такси и даже попутку поймать, ему было все равно. Разговаривал ужасно. Провокация и манипуляция чистой воды со стороны этого мужчины. Проворный водитель не растерялся. Быть может он знает как себя вести в подобных ситуациях? Может он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя - конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом. Но мало того, что сама эта ситуация д