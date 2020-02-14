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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Ургант высмеял фитнес-тренера, устроившую таксисту истерику в Подмосковье

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Ургант высмеял фитнес-тренера, устроившую таксисту истерику в Подмосковье
Иван Ургант, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Шоумен Иван Ургант высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск – 2013" Яну Данькову, которая в минувшую среду стала скандально известной после того, как накричала на таксиста в Подмосковье.
 
Ургант снял шутливый видеоролик, в котором он "кричит" на лифт, "оскорбляет" его и требует "везти" его. Телеведущий также "угрожает" ему и уточняет, что если лифт не выполнит то, что от него требуется, "подъедут люди". При этом заметно, что кнопка нужного этажа на панели управления подъемного механизма не нажата.
 
 
 
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Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)13 Фев 2020 в 1:09 PST

ЕТ

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