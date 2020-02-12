СМИ: жительница Москвы устроила таксисту истерику и побила его

Жительница столицы устроила истерику таксисту и побила его после того, как водитель отказался ее везти. Информация об этом инциденте появилась вечером в среду, 12 февраля, в социальных сетях.
Пассажирка кричала на таксиста, оскорбляла его и заявляла, что она торопится, потому что ее "люди ждут".
В СМИ появилась информация о том, что истерику устроила известная фитнес-тренер. Она должна была отправиться на такси из Одинцово в один из столичных спортивных клубов. Недовольство пассажирки было вызвано тем, что к стоимости поездки была начислена сумма за ожидание.