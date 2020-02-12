Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: жительница Москвы устроила таксисту истерику и побила его

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

СМИ: жительница Москвы устроила таксисту истерику и побила его
такси, pixabay.com

Жительница столицы устроила истерику таксисту и побила его после того, как водитель отказался ее везти. Информация об этом инциденте появилась вечером в среду, 12 февраля, в социальных сетях.

Пассажирка кричала на таксиста, оскорбляла его и заявляла, что она торопится, потому что ее "люди ждут".

В СМИ появилась информация о том, что истерику устроила известная фитнес-тренер. Она должна была отправиться на такси из Одинцово в один из столичных спортивных клубов. Недовольство пассажирки было вызвано тем, что к стоимости поездки была начислена сумма за ожидание.

ЕТ

//картина дня

Североатлантический альянс желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет Российской Федерации. Об этом заявил в среду, 12 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан