СМИ: жительница Москвы устроила таксисту истерику и побила его

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12 февраля 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

такси, pixabay.com

Жительница столицы устроила истерику таксисту и побила его после того, как водитель отказался ее везти. Информация об этом инциденте появилась вечером в среду, 12 февраля, в социальных сетях.

Пассажирка кричала на таксиста, оскорбляла его и заявляла, что она торопится, потому что ее "люди ждут".

В СМИ появилась информация о том, что истерику устроила известная фитнес-тренер. Она должна была отправиться на такси из Одинцово в один из столичных спортивных клубов. Недовольство пассажирки было вызвано тем, что к стоимости поездки была начислена сумма за ожидание.