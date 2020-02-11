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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Калуге таксист избил двух пассажирок, женщины госпитализированы

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Калуге таксист избил двух пассажирок, женщины госпитализированы
Фото: соцсети

Таксист из Калуги избил двух пассажирок, одна из которых – инвалид второй группы. Ярость мужчины вызвало то, что женщины не сообщили о маленьком ребенке, который ехал вместе с ними.

Местный житель в Сети поделился историей о том, как таксист избил его мать и супругу. Женщины ночью вызвали такси, однако не указали, что с ними едет 8-месячный младенец. Водитель крайне негативно отнесся к этому и потребовал доплату за маленького пассажира. Женщины согласились на условия таксиста, но сделали ему замечание. После этого мужчина заблокировал двери автомобиля и отказывался прерывать поездку.

Когда пожилой женщине удалось открыть дверь машины, таксист вытолкнул её на асфальт. «Она, падая, ударилась головой об асфальт и потеряла сознание», - рассказал сын пострадавшей. Он добавил, что после этого водитель избил и вторую пассажирку. Обе женщины госпитализированы, о случившемся они сообщили в полицию.

АБ

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