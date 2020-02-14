Главархив хранит историю любви погибшего героя ВОВ в письмах

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14 февраля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

письмо, портрет, pixabay.com

Главархив Москвы хранит историю любви героя Великой Отечественной войны в письмах. В распоряжении архивного ведомства имеется личный фонд участника ВОВ, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского.

Вдова танкиста Людмила Емельянова передала в Главархив снимки около 400 документов, среди которых фотографии, различные материалы о призыве на военную службу и награждениях, а также 192 письма, которые Борис Дмитриевский написал своей возлюбленной.

История любви Бориса и Людмилы началась незадолго до начала войны, когда они учились в школе. После завершения учебы молодой человек был направлен во 2-е Саратовское танковое училище. В начале зимы 1942 года он стал младшим лейтенантом, а уже в апреле 1943 года командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. Людмила, которая тоже мечтала служить своей Родине, стала студенткой Московского авиационного института.

Письма, которые Дмитриевский писал возлюбленной из училища, были наполнены грустью и надеждами. Юноша вспоминал о моментах проведенных вместе. В послании от 10 сентября 1944 года он попросил девушку не отчаиваться, если с ним что-то случится, а также напомнил, что он долгое время буквально смотрел смерти в лицо, но выжил.

К началу Восточно-Прусской операции в январе 1945 года военный получил уже три ордена – Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Он уничтожил десятки единиц вражеской техники.

Между боями танкист смог вырваться в долгожданный отпуск в Москву, во время которого женился на Людмиле. После этого он всегда подписывал свои письма фразой "Твой муж Борис".

Его последнее письмо, написанное 21 января 1945 года, завершалось словами "Жди, и я вернусь!". Однако 11 марта во время ожесточенных боев на территории Германии немецкий снаряд тяжело ранил Дмитриевского. Он скончался через некоторое время на операционном столе армейского госпиталя.

Военный был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945.

Подчеркивается, что в Главархиве хранится множество документов органов власти, различных организаций, предприятий и учреждений, а также личные материалы. В рамках проекта "Москва с заботой об истории", который стартовал в апреле прошлого года, жители столицы передали на постоянное хранение в архив не менее 6300 материалов и личных вещей участников ВОВ.