Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Французский историк: в России ветеранов почитают, как нигде в мире

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Французский историк: в России ветеранов почитают, как нигде в мире
ветеран, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил, что россияне уважают ветеранов, как нигде мире. По его словам, в России помнят свою историю.
 
Пьер Малиновский отметил, что россияне чтут и берегут все, что касается солдат и жертв. По его утверждению, во Франции и других государствах Европы эта тема "никого не волнует". Историк уточнил, что в его стране ветераны не встречают такого почета.
 
Руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив заметил, что в каждой войне Россия была опустошена, но при этом выходила победительницей.
ЕТ

//картина дня

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией погрома, который устроила ее 19-летняя дочь в своей комнате. По её словам, в её возрасте многие…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан