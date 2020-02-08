Французский историк: в России ветеранов почитают, как нигде в мире

Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил, что россияне уважают ветеранов, как нигде мире. По его словам, в России помнят свою историю.

Пьер Малиновский отметил, что россияне чтут и берегут все, что касается солдат и жертв. По его утверждению, во Франции и других государствах Европы эта тема "никого не волнует". Историк уточнил, что в его стране ветераны не встречают такого почета.

Руководитель Фонда развития русско-французских исторических инициатив заметил, что в каждой войне Россия была опустошена, но при этом выходила победительницей.