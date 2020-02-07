Ветераны войны получат по 75 тыс. рублей ко Дню победы в апреле. Путин подписал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, по распоряжению Путина, получат в апреле — мае 2020 года.
По 75 тысяч рублей получат не только ветераны - россияне, но и граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии.
Труженикам тыла будет выплачено по 50 тысяч рублей.
Российский президент поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, - сообщает пресс-служба Кремля.
Выплата положена инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Владимир Путин ранее сообщал, что каждому ветерану войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне единовременно выплатят 75 тысяч рублей.