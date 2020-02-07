Ветераны войны получат по 75 тыс. рублей ко Дню победы в апреле. Путин подписал указ

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7 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, по распоряжению Путина, получат в апреле — мае 2020 года.

По 75 тысяч рублей получат не только ветераны - россияне, но и граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии.

Труженикам тыла будет выплачено по 50 тысяч рублей.

Российский президент поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, - сообщает пресс-служба Кремля.

Выплата положена инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Владимир Путин ранее сообщал, что каждому ветерану войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне единовременно выплатят 75 тысяч рублей.