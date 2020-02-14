Кадыров объяснил, почему назначает на руководящие посты родственников

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14 февраля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства с его отцом.

Об этом он заявил на заседании правительства республики, где прокомментировал назначения своих родных на различные высокие посты. При этом Кадыров подчеркнул, что не все его родственники пошли в чиновники.

«У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% – это рядовой состав с оружием в руках», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в феврале Кадыров назначил руководителем своей администрации бывшего мэра Грозного, 29-летнего племянника Ибрагима Закриева. Министр по физической культуре и спорту, экс-глава Курчалоевского района Чечни, 23-летний Хамзат Кадыров возглавил Совбез Чеченской Республики.

Ранее Кадыров оценил назначение Чайки полпредом в СКФО.