Все новости >>

//Общество 13+

Кадыров объяснил, почему назначает на руководящие посты родственников

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Кадыров объяснил, почему назначает на руководящие посты родственников
Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства с его отцом.

Об этом он заявил на заседании правительства республики, где прокомментировал назначения своих родных на различные высокие посты. При этом Кадыров подчеркнул, что не все его родственники пошли в чиновники.

«У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% – это рядовой состав с оружием в руках», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в феврале Кадыров назначил руководителем своей администрации бывшего мэра Грозного, 29-летнего племянника Ибрагима Закриева. Министр по физической культуре и спорту, экс-глава Курчалоевского района Чечни, 23-летний Хамзат Кадыров возглавил Совбез Чеченской Республики.

Ранее Кадыров оценил назначение Чайки полпредом в СКФО.

ДВа

//картина дня

В мире

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан