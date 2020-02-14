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//Общество 13+

Наталья Поклонская призналась в любви

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская призналась в любви
Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в День влюбленных, который широко отмечают на Западе 14 февраля, призналась в любви всем. Политик призвала людей быть проще и назвала этот праздник "добрым".

На своей страничке в социальной сети Наталья пожелала гражданам, чтобы в их сердцах всегда жила любовь, которую можно подарить ближним. "Пусть внутри вас звучит "Гимн любви" апостола Павла!" – отметила Поклонская.

Депутат также призвала людей растворяться в родных людях и наслаждаться каждой секундой, проведенной месте. Она посоветовала звонить своим любимым с работы и делать друг другу приятное. Также Наталья пожелала смелости всем, у кого недостаточно решимости признаться в своих чувствах.

ЕТ

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