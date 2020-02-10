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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Поклонская объявила войну жуликам, обналичивающим материнский капитал

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская объявила войну жуликам, обналичивающим материнский капитал
Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат ГД Наталья Поклонская высказалась о возможности обналичить материнский капитал. Политик отметила, что после скандала с телеведущей Аленой Водонаевой, ее буквально завалили письмами на эту тему.

Поклонская отметила, что жулики не прячутся ни в интернете, ни в реальной жизни – нередко они размещают объявления в крупных городах о возможности обналичить маткапитал. Депутат рассказала, что мошенники забирают себе в качестве "гонорара" за проведенную аферу от 100 до 200 тысяч рублей, а гражданин при этом оформляет полную доверенность на контору. После этого, "болотные гоблины", как назвала их Поклонская, получают право продавать имущество и брать кредиты. 

Политик задалась вопросом, зачем с подобными "специалистами" связываются родители, получившие выплату на ребенка. "Эти наперсточники обведут вас вокруг пальца в два счета!" – резюмировала она.

Поклонская предложила подписчикам в своем Telegram-канале присылать ей ссылки на фирмы, занимающиеся "темными делишками". Она пообещала, что будет рассылать депутатские запросы сотрудникам правоохранительных органов, чтобы мошенников отправляли в тюрьму.

Ранее экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева заявила, что материнский капитал заставит "нищих россиян и быдло" рожать больше детей. 

 

ЕТ

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