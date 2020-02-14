17 февраля Госдума рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ

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14 февраля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы, который состоится 17 февраля, будет рассмотрен вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, «депутаты поддержат предложение президента».

«Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения», – добавил Володин.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию заявил, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложенные поправки.