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В Роскачестве посоветовали вино на День всех влюбленных

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Роскачестве посоветовали вино на День всех влюбленных
Фото: pixabay.com

Специалисты из Роскачества объяснили, чем нужно руководствоваться при выборе вина для свидания или романтического ужина в День всех влюбленных. Выбор напитка зависит не только от предпочтений, но и от запланированного ужина.

Эксперты отметили, что с романтикой в первую очередь ассоциируются игристые вина, которые хорошо подходят к закускам, легким салатам, морепродуктам, а также десертам. Подавать вино лучше в ведерке со льдом, предварительно охладив до 6-9 градусов.

Любителям белого вина посоветовали выбрать к напитку если не рыбу, то нежирные мясные блюда. Напиток стоит открыть за четверть часа до подачи и остудить до 11-12 градусов. Красные вина должны быть чуть теплее – 12-14 градусов. Их стоит разливать не из бутылки, а из расширяющегося книзу графина или кувшина с широким горлом.

«Но если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые тихие и игристые вина, легкие белые – тоже идеально», - резюмировали специалисты.

АБ

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