Материнский капитал предложили потратить на игрушки и тетрадки

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14 февраля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Материнский капитал предполагает оплату крупных покупок, которые сложно совершить семье с несколькими детьми. Однако в организации «Опора России» решили по-другому и предложили разрешить тратить средства на бытовые нужды.

Согласно предложенной инициативе, маткапитал просят разрешить использовать для покупки игрушек, одежды, школьных принадлежностей и многого другого. С одной оговоркой: товары должны быть отечественного производства. Начать эксперимент планируется с Москвы. Предложение уже направлено мэру города Сергею Собянину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Отмечается, что таким образом можно не только оказать помощь многодетным семьям, но и поддержать бизнес.

При этом в Госдуме считают, что цель материнского капитала – именно крупные покупки, а не ежедневные траты. «Есть и другие механизмы поддержки и помощи, которые родители могут использовать, чтобы купить товары для своих детей. Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на ежедневные нужды, но мы все-таки настаиваем на другой концепции: это должен быть капитал для семьи», - уверена член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.