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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Бледанс порассуждала о необходимости материнского капитала

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Бледанс порассуждала о необходимости материнского капитала
Фото: соцсети

Эвелина Бледанс не смогла пройти мимо споров о материнском капитале и тоже решила высказаться по этому вопросу. Звезда прокомментировала точку зрения Алёны Водонаевой, которая предположила, что теперь рожать начнут самые неблагополучные слои населения.

Бледанс выразила уверенность, что россиянам нужен материнский капитал. По её словам, сейчас многие рожают детей на свой страх и риск. «Низкий поклон нашему государству за то, что оно пошло на такие замечательные реформы. К сожалению, все больше людей присоединяются к движению чайлдфри. Так что я за материнский капитал и мне даже интересно, как высказалась Водонаева», - сказала артистка. Также она добавила, что те, кто мог бы потратить деньги за ребенка на алкоголь, не догадаются, как их обналичить.

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АБ

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