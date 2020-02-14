Консул рассказал о судьбе посылок из КНР

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14 февраля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков рассказал, стоит ли россиянам ждать посылок, заказанных из Китая. Он отметил, что грузовое сообщение продолжает работать.

«На многих пунктах пропуска возобновлены, хоть и в ограниченном режиме, грузовые перевозки с Россией. На погранпереходе проводятся тщательные проверки со стороны санитарно-эпидемиологических служб», - рассказал Ощепков.

Он отметил, что каждый день через границу между Россией и Китаем проходит порядка сотни грузовых автомобилей, а также 25 составов. По словам дипломата, некоторые пограничные пункты не прекращали работу.