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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Росконтроле научили выбрать бананы

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Росконтроле научили выбрать бананы
Фото: pixabay.com

Бананы очень популярны среди россиян. По статистике, каждый житель страны съедает около семи килограммов бананов в год. В Росконтроле рассказали, как их правильно выбирать, чтобы полакомиться качественными плодами.

Для начала нужно внимательно посмотреть на цвет кожуры. Она должна быть однородная, яркая и матовая, оттенок от жёлтого до жёлто-зелёного. При этом зеленоватые бананы лучше покупать, если планируется не есть их сразу, а хранить какое-то время. При этом смущающие многих черные точки на кожуре – не проблема, отмечают специалисты. Однако такой плод нужно съесть в первую очередь.

Если банан имеет сероватый оттенок, то он был подморожен. Также не стоит останавливать свой выбор на бананах без плодоножки или с трещинами на кожуре. Хорошие бананы упругие на ощупь и с легким приятным запахом. Если аромат слишком сильный, значит плод перезрел.

АБ

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