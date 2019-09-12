Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

В Росконтроле проверили несколько марок филе трески в ледяной глазури и выяснили, что продукт состоит из чего угодно, но только не из заявленной рыбы. В одном из образцов даже обнаружили мышьяк.

Сообщается, что проверка затронула пять различных марок в ценовой категории от 468 до 933 рублей. В четырёх из них в филе специалисты обнаружили кости, а один из образцов филе трески и вовсе оказался минтаем. Также в филе трески одной из проверяемых фирм доза мышьяка превысила допустимую более чем в 1,5 раза. В итоге из пяти представленных к проверке образцов пригодным к употреблению оказался всего один, передаёт Мир24.