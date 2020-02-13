Захарова призналась в своём отношении к Собчак

//Общество 13+

13 февраля 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

В Сети появилось видео, в котором официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказывает, почему не хочет идти на передачу Ксении Собчак. Ролик опубликовала телеведущая Тина Канделаки.

Отрывок разговора Канделаки и Захаровой был снят перед интервью, которое дипломат дала телеведущей. Журналистка задала вопрос, согласится ли Захарова прийти на программу к Собчак. Дипломат ответила отрицательно.

Она объяснила, что предпочитает общаться с умными и интересными людьми, к которым испытывает уважение. Также Захарова подчеркнула, что ей не понравилась передача Собчак. «Это невозможно смотреть», - заявила она.