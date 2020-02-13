Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Захарова призналась в своём отношении к Собчак

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Захарова призналась в своём отношении к Собчак
Фото: соцсети

В Сети появилось видео, в котором официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказывает, почему не хочет идти на передачу Ксении Собчак. Ролик опубликовала телеведущая Тина Канделаки.

Отрывок разговора Канделаки и Захаровой был снят перед интервью, которое дипломат дала телеведущей. Журналистка задала вопрос, согласится ли Захарова прийти на программу к Собчак. Дипломат ответила отрицательно.

Она объяснила, что предпочитает общаться с умными и интересными людьми, к которым испытывает уважение. Также Захарова подчеркнула, что ей не понравилась передача Собчак. «Это невозможно смотреть», - заявила она.

АБ

//картина дня

В мире

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан