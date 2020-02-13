Кадыров оценил позицию Путина о родителях

//Общество 13+

13 февраля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил заявление Владимира Путина о «родителе №1» и «родителе №2». Ранее президент России заверил, что пока он находится у власти, в стране сохранятся понятия «мама» и «папа».

Кадыров поддержал позицию Владимира Путина. По мнению Кадырова, институт семьи является основой силы и величия государства. Глава Чечни отметил, что президент страны осознаёт и понимает это.

«Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности… Владимир Путин подчеркнул, что брак является союзом между мужчиной и женщиной», - сказал Кадыров.