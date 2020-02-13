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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Кадыров оценил позицию Путина о родителях "номер один" и "номер два"

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кадыров оценил позицию Путина о родителях
Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил заявление Владимира Путина о «родителе №1» и «родителе №2». Ранее президент России заверил, что пока он находится у власти, в стране сохранятся понятия «мама» и «папа».

Кадыров поддержал позицию Владимира Путина. По мнению Кадырова, институт семьи является основой силы и величия государства. Глава Чечни отметил, что президент страны осознаёт и понимает это.

«Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности… Владимир Путин подчеркнул, что брак является союзом между мужчиной и женщиной», - сказал Кадыров.

АБ

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