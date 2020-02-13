Путин заверил, что при нём «папу» и «маму» не заменят на «родитель №1» и «родитель №2»

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13 февраля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что до тех пор, пока он находится во главе страны, в России останутся такие традиционные понятия, как «мама» и «папа».

Путин заявил, что пока он является президентом России, «маму» и «папу» не заменят понятиями «родитель №1» и «родитель №2». При этом глава государства подчеркнул, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

«Что касается «родителя №1» и «родителя №2», я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя №1... У нас будет папа и мама», - сказал президент.