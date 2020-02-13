Ветеринар объяснила, как уберечь домашних питомцев от коронавируса

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13 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Врач-ветеринар Мария Воробьева рассказала, в каком случае домашние любимцы могут заразиться коронавирусом. По её словам, такое заболевание – не редкость для собак и кошек, однако люди могут не бояться подхватить от них болезнь.

«Это видоспецифичный вирус, то есть кошачий коронавирус поражает кошек, собачий — собак. Кошки и собаки не опасны для человека, они опасны только друг для друга», - объяснила ветврач.

Она отметила, что ветеринарные врачи часто диагностируют у домашних животных коронавирус. У заболевших животных появляются проблемы с дыхательными путями, а также кишечником.