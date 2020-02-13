Льготную ипотеку могут распространить на семьи с первым ребенком

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13 февраля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Семьи, где появится первый ребенок, вместе с материнским капиталом должны получить право льготного кредитования. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, это логичная мера в привязке к тому, что с 2020 года по инициативе президента РФ маткапитал будет выплачиваться и на первого ребенка.

«Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, но мы пока не видим, что вслед за ней пошел процесс снижения ставки по ипотеке в целом. В некоторых городах и даже регионах новое жилье практически не вводится», – сказал Сергей Неверов, приведя конкретные примеры дифференциации ставки.

В регионах действительно разные ситуации. Например, на покупку жилья на Дальнем Востоке предоставляются беспрецедентно выгодные условия.

«Но как минимум мы сейчас должны инициировать обсуждение с правительством льготных условий ипотеки для семей, где появился первый ребенок, и о том, что как раз в таком случае материнский капитал, который вводится для таких семей, может использоваться тоже для погашения льготной ипотеки», – отметил парламентарий.

По его словам, Центральный банк должен проводить более жесткую политику по снижению процентной ставки по ипотеке, в первую очередь – с банками с государственным участием.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно закрепить понятие «молодой ученый».