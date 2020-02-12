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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России хотят законодательно закрепить понятие «молодой ученый»

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В России хотят законодательно закрепить понятие «молодой ученый»
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект о молодых ученых. Документ закрепляет в законодательстве понятие «молодой ученый» и меры господдержки для этой категории граждан.

Молодой ученый, указывается в законопроекте, это «работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На законодательном уровне устанавливается система мер поддержки молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, а также государственная поддержка научных исследований молодых ученых.

В частности, участником мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых могут стать кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук до 40 лет (признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий).

Изменения вносятся в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике.

Ранее сообщалось что Россия почти в 16 раз отстает от США по результативности научной деятельности.

ДВа

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