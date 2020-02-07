Россия почти в 16 раз отстает от США по результативности научной деятельности

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7 февраля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сфера науки и высоких технологий пока не может справиться с ролью драйвера социально-экономического роста России. К такому выводу пришла Счетная палата (СП).

«В 2017 году, занимая 10-е место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в этой сфере, в части результативности научной деятельности Россия на порядок отстает от стран-лидеров по количеству патентов: от США – почти в 16 раз, от Китая – в 38 раз», – сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова.

Она отметила, что внутренние расходы на науку росли с 2000 года. В 2019 году общий объем ассигнований составил 422,15 млрд рублей. Больше половины из них – 243,7 млрд рублей пошли на финансирование прикладных исследований, остальные – на фундаментальную науку.

По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке стран: в 2016 году в этой сфере трудились 428,9 тыс. исследователей. Однако по числу исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится только на 34-м месте.

Еще один фактор низкой привлекательности российской науки для ученых – отсутствие эффективной системы стимулирования научной и научно-технической деятельности.

По словам первого заместителя министра науки и высшего образования Григория Трубникова, который согласился с выводами Счетной палаты, бизнес должен более активно привлекаться к этой сфере и более активно работать.

«Система экономических и иных льгот неэффективна, я соглашусь. Действительно здесь много нужно еще проработать и создать привлекательную систему для бизнеса», – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил построить в регионах современные студенческие городки.