Путин предложил построить в регионах современные студенческие городки

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6 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: скрин-шот видео выступления на сайте kremlin.ru

Владимир Путин предложил вести последовательную работу по всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование. Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства отметил, что сильная региональная высшая школа – это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки, целое созвездие инновационных компаний и стартапов, команд, реализующих общественные, культурные инициативы, а передовая инфраструктура вузов – это настоящий мотор развития городской среды.

«В этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки, во всяком случае, начать эту работу, с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильем для студентов, аспирантов и преподавателей», – сказал Путин.

По его словам, уже в 2020 году в целом на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из федерального бюджета.

«Нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков», – добавил президент.