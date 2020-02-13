Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Алексей Гордеев стал заместителем председателя Госдумы

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Гордеев стал заместителем председателя Госдумы
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме новый вице-спикер. Им стал Алексей Гордеев.

Госдума приняла постановление, в соответствии с которым руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов освобождается от должности зампреда нижней палаты российского парламента на основании личного заявления, а депутат Алексей Гордеев избирается заместителем председателя Думы.

Гордееву передан освободившийся мандат Геннадия Кулика, который добровольно сложил с себя депутатские полномочия и стал советником председателя Госдумы.

Алексей Гордеев в 2016 году шел первым номером в региональной группе №24  – это Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области – федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму седьмого созыва. Он был избран, но от мандата отказался.

ДВа

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…