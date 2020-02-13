Алексей Гордеев стал заместителем председателя Госдумы

В Госдуме новый вице-спикер. Им стал Алексей Гордеев.
Госдума приняла постановление, в соответствии с которым руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов освобождается от должности зампреда нижней палаты российского парламента на основании личного заявления, а депутат Алексей Гордеев избирается заместителем председателя Думы.
Гордееву передан освободившийся мандат Геннадия Кулика, который добровольно сложил с себя депутатские полномочия и стал советником председателя Госдумы.
Алексей Гордеев в 2016 году шел первым номером в региональной группе №24 – это Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области – федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму седьмого созыва. Он был избран, но от мандата отказался.