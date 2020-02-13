Алексей Гордеев стал заместителем председателя Госдумы

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13 февраля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме новый вице-спикер. Им стал Алексей Гордеев.

Госдума приняла постановление, в соответствии с которым руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов освобождается от должности зампреда нижней палаты российского парламента на основании личного заявления, а депутат Алексей Гордеев избирается заместителем председателя Думы.

Гордееву передан освободившийся мандат Геннадия Кулика, который добровольно сложил с себя депутатские полномочия и стал советником председателя Госдумы.

Алексей Гордеев в 2016 году шел первым номером в региональной группе №24 – это Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области – федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму седьмого созыва. Он был избран, но от мандата отказался.