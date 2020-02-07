Бывший вице-премьер займет должность заместителя председателя Госдумы

//Общество 13+

7 февраля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев займет должность вице-спикера Госдумы. Об этом сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Он отметил, что Гордеев – политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона и вице-премьером.

«Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным», – добавил Неверов.

Он объяснил, каким образом Гордеев может стать парламентарием. Депутат Геннадий Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы. 10 февраля вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы. Освободившийся мандат перейдет к Алексею Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Вопрос по Гордееву Дума рассмотрит 11 февраля.