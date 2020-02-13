В правительстве предлагают перенять опыт ОНФ в работе с гражданами

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13 февраля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Белоусов. Фото: сайт правительства РФ

Правительство РФ будет пересматривать методы работы регионов в части реализации нацпроектов. На сегодняшний день работа внутри большей части регионов не координируется или координируется крайне недостаточно. Об этом заявил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, в субъектах реализуется более 4 тысяч региональных проектов и эта огромная работа координируется проектными офисами, в которых работает в среднем по шесть человек.

«И эти шесть человек ежедневно и еженощно занимаются тем, что пишут разного рода справки, отчёты и доклады как для полпредов, так и отвечая на запросы федеральных органов. Кстати, регионам в очередной раз напомнили об увеличении штатной численности проектных офисов», – заявил Белоусов.

Что касается работы с гражданами, то первый вице-премьер привел в пример Минтранс и ОНФ.

«Есть система в ОНФ, которая что позволяет делать? Любой гражданин, зная, что в его районе в зоне шаговой доступности строится какой-то объект – в данном случае речь идёт о дорогах, которые ремонтируются, – может найти на электронной карте соответствующую дорогу и начать её контролировать: войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания и так далее. И соответственно, Минтранс все эти вещи начинает отрабатывать. Эта обратная связь дала очень большой эффект, потому что сняла практически полностью недовольство граждан состоянием этих объектов», – рассказал Белоусов.

Он предложил, чтобы кураторы проектов проработали возможность создания аналогичных систем – в тех случаях, когда существует большое количество региональных объектов.

«Создать такую интерактивную карту – это потребует времени, не очень больших, сразу скажем, денег, но зато обеспечит вовлечение граждан в реализацию национальных проектов в буквальном смысле этого слова», – подытожил Белоусов.

правительство, нацпроекты, Андрей Белоусов, контроль, обратная связь

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