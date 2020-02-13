Сын Владимира Соловьёва раскритиковал ролик Навального

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13 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Владимир Соловьёв, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Режиссёр Александр Соловьёв, старший сын телеведущего Владимира Соловьёва, раскритиковал ролик Алексея Навального, в котором упоминается и он. Соловьёв-младший в Instagram опубликовал пост - ответ на расследование "юриста" Навального.

Режиссёр отметил, что соратники Навального не знают, как устроен рекламный рынок в России.

В ролике Навального, появившемся в сети 5 февраля, говорится о снятом Владимиром Соловьёвым документальном фильме о Муссолини и якобы сын телеведущего тоже занимается пропагандой фашизма. Навальный также рассказал о деньгах, которые режиссёр Александр Соловьёв получил за рекламные ролики крупных заказчиков типа Сбербанка.

"Навальный несколько раз назвал себя юристом даже не удосужился узнать, как устроен рекламный рынок в Москве, поспрашивать про многоэтапную систему тендеров, про то, как нанимается на проект режиссёр, сколько нужно написать экспликаций в пустую, как долго нужно нарабатывать портфолио и доверие креативных агентств, чтобы тебе дали снять ролик", - пишет Соловьёв-младший.

"Но это нужно изучать! Для подобных юристов это непосильный труд и для «расследования» невыгодно, задачи другие. «Юрист» говорит, что я снимаю все ролики для Сбербанка, и это конечно очень смешно и неправда", - говорит сын Владимира Соловьёва. Он посоветовал, как за пять секунд в Интернете узнать, кто снимает ролики для Сбербанка.

"Так что есть что накопать! Жду полноценного "расследования" про себя", - заключил Соловьёв-младший.