Соловьев назвал главные черты, которые хочет видеть Путин в своем преемнике

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7 февраля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, кого видит на посту будущего президента России. По его словам, говорить об этом ещё рано, но некоторых кандидатов уже можно назвать, сообщает kp.ru.

«Как говорит в таких случаях Путин, того, кого изберет народ. А если говорить серьезно, до 2024 года еще довольно много времени … Ведь мы понимаем - кто может быть президентом России? Если вы посмотрите, то увидите, скажем так, обойму людей, которые обладают необходимыми характеристиками. Мы их можем видеть и среди губернаторов», - поделился телеведущий.

Соловьев считает, что это могут быть «молодые технократы и не очень», например, среди губернаторов можно «набросать пять-шесть фамилий» и это ещё не предел. Он добавил, что кандидат определяется в течение последних полутора лет, года, когда становится слишком близко к власти.

«… выдержать испытание власти дано не каждому. Ведь не случайно Путин постоянно останавливает машины и идет к людям, общается с людьми. Для него это очень важно. Это все время такая проверка себя», - пояснил он.

Соловьев уверен, что Владимир Путин не пытается найти на пост будущего главы государства такого же, как он. По его мнению, российский лидер хочет увидеть «работающий механизм», который позволит сохранить и развить страну в будущем, человека, любящего России.

Ранее Владимир Соловьев призвал чиновников начать "служить народу".