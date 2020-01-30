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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Соловьев призвал чиновников начать действовать во благо народа

, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Соловьев призвал чиновников начать действовать во благо народа
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Российский журналист Владимир Соловьёв предположил, что смещение с должности главы Чувашии Михаила Игнатьева может стать уроком для чиновников, которые перестали уважать народ.

Соловьёв напомнил про ситуацию с увольнением Игнатьева и заявил, что чиновникам пора начать заниматься тем, ради чего их избирали на должности – служением народу.

«Есть те, кто теперь точно работать не будет. Эти наши слуги народа, которые не поняли, что пришло время служения – служить надо. Необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие», - считает журналист. Он отметил, что ситуация с Игнатьевым стала своего рода предупреждением для остальных.

АБ

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