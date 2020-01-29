Эксперт призвал чиновников

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29 января 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Игнатьев, Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех чиновников, что нужно вести себя подобающе их служебному статусу.

«В последнее время деятельность Игнатьева сопровождали скандалы, причем сам экс-глава Чувашии предпочитал не извиняться за свое поведение, а искал себе оправдания. Он совершенно потерял связь с народом и с реальностью», - отметил эксперт.

Цветков считает, что это «абсолютно правильная позиция президента, который на своем примере показывает, насколько важна коммуникация с людьми». По его словам, теперь чиновникам придется «сто раз подумать», прежде чем что-то говорить или делать.

Ранее Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.