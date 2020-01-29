Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Эксперт призвал чиновников "сто раз думать, прежде чем что-то делать или говорить" после увольнения Игнатьева

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт призвал чиновников
фото: Михаил Игнатьев, Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех чиновников, что нужно вести себя подобающе их служебному статусу.

«В последнее время деятельность Игнатьева сопровождали скандалы, причем сам экс-глава Чувашии предпочитал не извиняться за свое поведение, а искал себе оправдания. Он совершенно потерял связь с народом и с реальностью», - отметил эксперт.

Цветков считает, что это «абсолютно правильная позиция президента, который на своем примере показывает, насколько важна коммуникация с людьми». По его словам, теперь чиновникам придется «сто раз подумать», прежде чем что-то говорить или делать.

Ранее Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.

БА

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан