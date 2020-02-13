На Северном Кавказе уровень киберпреступности оказался самым низким

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13 февраля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

По данным МВД РФ, в 2019 году в России на 68,5% выросло количество преступлений с использованием информационных технологий – это 294 тысячи в абсолютных цифрах.

Самый высокий уровень IT-преступности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где более четверти всех преступлений в прошлом году были связаны с применением компьютеров, мобильных телефонов и банковских карт.

Меньше всего IT-преступлений, как выяснилось, совершается в Ингушетии (4,4%), Дагестане (3,5%) и Чечне (1,7%).

Правда, эксперты говорят, что в южных регионах киберпреступления не всегда регистрируются – люди просто не идут в полицию и не пишут заявления.

Между тем, практически во всех регионах СКФО и ЮФО ежедневно регистрируются случаи телефонного- и интернет-мошенничества. Суммы, которые аферисты «снимают» с южан, могут доходить до нескольких миллионов рублей в день.

Кроме этого, многие специалисты считают некорректным относить факты киберпреступлений к одному региону – преступник может жить в одном месте, а потерпевший ­– в другом.