Минэкономразвития рассмотрит идею снизить «налог на болванку»

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13 февраля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к Минэкономразвития РФ с просьбой снизить налог от таможенной стоимости электронной техники с 1% до 0,5%.

Этот сбор платят продавцы устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы: смартфонов, планшетов, компьютеров, а также «болванок» – CD- и DVD-дисков.

Необходимость снижения налога в РАТЭК объяснили низкой рентабельностью бизнеса дистрибьюторов, которая не превышает 3%. Специалисты также отметили, что сегодня чаще слушают музыку через интернет-сервисы, а не копируют на устройства.

Предложение РАТЭК рассмотрит рабочая группа при Минэкономразвития РФ.

«Налог на болванки» собирает с 2009 года аккредитованный при Минкультуры Российский союз правообладателей (РСП), которым руководит Никита Михалков. В 2018 году союз собрал с компаний 4,4 млрд рублей, из которых музыканты получили 2,8 млрд рублей, остальные были переведены в фонды поддержки культуры.