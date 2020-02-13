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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Перечислены самые популярные подарки ко Дню всех влюбленных

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Перечислены самые популярные подарки ко Дню всех влюбленных
Фото: pixabay.com

Эксперты провели опрос среди россиян, который показал, какие подарки чаще всего дарят друг другу влюблённые на День Святого Валентина, 14 февраля. При этом исследователи выяснили, кто, по мнению респондентов, должен уделить больше времени сюрпризу на праздник.

По данным сервисов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru, около 67% россиян не готовы тратиться на День всех Влюбленных, считая его ненужным совершенно праздником. Однако нашлись и те, кто готов лишний раз порадовать вторую половинку.

Среди подарков наиболее часто встречались: приглашение в ресторан (11%), цветы (9%), билеты на мероприятие (7%), косметика и парфюмерия (6%), сувениры (5%), нижнее белье и романтическая поездка – 4%, а вот на последнем месте оказались ювелирные украшения, игрушки и сертификаты в СПА.

Кроме того, 15% россиян готовы тратить от 1 до 5 тыс. руб., до 1 тыс. – 12%, а более 5 тыс. – 5%. Но, 25% опрошенных считают, что крупную сумму должен отдать мужчина, а 15% выступают за равные расходы на подарок.

В исследовании приняли участие около 6,5 пользователей.

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БА

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