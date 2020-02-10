Масленичная неделя: сколько можно съесть блинов и как потом очистить организм

//Здоровье : Правильное питание 13+

10 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

масленица,фото,соцсети

Главным атрибутом празднования и проводов зимы является выпечка блинов. Круглое, румяное, мучное лакомство ассоциировалось у народа с ярким небесным телом. Поэтому по сей день блины являются символом солнца.

В наше время врачи рекомендуют не увлекаться мучным продуктом. Два-три блина в день достаточно для употребления, чтобы организму не было тяжело. Для желудочно-кишечного тракта человека блины являются нелегким продуктом. В основном в рецептах таких блюд присутствует растительное масло, мука и сахар, что не очень хорошо может сказаться на сердце и печени. Люди могут плохо себя почувствовать, употребляя жирные продукты. Мучное не должно быть в постоянном рационе, а в одном блинчике в среднем содержится больше 100 килокалорий.

Но если так случилось, что переели блинов и стрелка на весах близится к отметке «Хватит есть», то стоит перейти на разгрузочные дни.

Помимо похудения, разгрузочные дни при соблюдении всех правил способствуют очищению организма — они избавляют от нагрузки желудочно-кишечный тракт, давая ему возможность «отдохнуть» и восстановиться. При соблюдении режима наблюдается улучшение состояния кожи, снижение риска патологий печени, желчного пузыря.На следующий день, перед завтраком выпейте стакан теплой воды. Через 15 минут сварите овсяную кашу и только на воде. В течение всего дня пейте воду в больших количествах. Питайтесь овощами, рыбой, котлетами на пару, фруктами. Таким образом вы быстро вернетесь в нужную форму.

Чтобы убрать отеки перейдите на употребление огурцов.

Огуречный день подходит для очистки кишечника. Обязательно стоит отказаться от соли и приправ, а также нежелательно срезать с огурцов шкурку, потому что она выступает главным источником клетчатки.

Каждые три часа съедайте по 300 г яблок, всего не более 1, 8 кг. Противопоказано при гастрите, повышенной кислотности (можно заменить печеными яблоками без кожицы и сахара).

Возможен салатный легкий и приятный разгрузочный день. Можно утром сделать себе большую миску овощного салата (без крахмалистых овощей — свеклы, вареной моркови, картофеля) и есть ее в течение дня. Или сделать несколько разных салатов, есть 5 раз в день без соли.

После устранения нежелательных килограммов и отеков стоит задуматься о спорте. Начните бегать по утрам или вечерам. Благодаря пробежке кожа и тело будут в тонусе. Самочувствие улучшится и прибавится энергии.