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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Масленичная неделя: сколько можно съесть блинов и как потом очистить организм

, 18:23 [ «Аргументы Недели», ]

Масленичная неделя: сколько можно съесть блинов и как потом очистить организм
масленица,фото,соцсети

Главным атрибутом празднования и проводов зимы является выпечка блинов. Круглое, румяное, мучное лакомство  ассоциировалось у народа с ярким небесным телом. Поэтому по сей день блины являются символом солнца.

 В наше время врачи рекомендуют не увлекаться мучным продуктом. Два-три блина в день достаточно для употребления, чтобы организму не было тяжело. Для желудочно-кишечного тракта человека блины являются нелегким продуктом. В основном в рецептах таких блюд присутствует растительное масло, мука и сахар, что не очень хорошо может сказаться на сердце и печени. Люди  могут плохо себя почувствовать, употребляя жирные продукты. Мучное не должно быть в постоянном рационе, а в одном блинчике в среднем  содержится больше 100 килокалорий.

 Но если так случилось, что переели блинов и стрелка на весах близится к отметке «Хватит есть», то стоит перейти на разгрузочные дни.

 Помимо похудения, разгрузочные дни при соблюдении всех правил способствуют очищению организма — они избавляют от нагрузки желудочно-кишечный тракт, давая ему возможность «отдохнуть» и восстановиться. При соблюдении режима наблюдается улучшение состояния кожи, снижение риска патологий печени, желчного пузыря.На следующий день, перед завтраком выпейте стакан теплой воды. Через 15 минут сварите овсяную кашу и только на воде.  В течение всего дня пейте  воду в больших количествах.  Питайтесь овощами, рыбой, котлетами на пару, фруктами. Таким образом вы быстро вернетесь в нужную форму.

      Чтобы убрать отеки перейдите на употребление огурцов.

Огуречный день подходит для очистки кишечника. Обязательно стоит отказаться от соли и приправ, а также нежелательно срезать с огурцов шкурку, потому что она выступает главным источником клетчатки.

Каждые три часа съедайте по 300 г яблок, всего не более 1, 8 кг. Противопоказано при гастрите, повышенной кислотности (можно заменить печеными яблоками без кожицы и сахара).

  Возможен салатный легкий и приятный разгрузочный день. Можно утром сделать себе большую миску овощного салата (без крахмалистых овощей — свеклы, вареной моркови, картофеля) и есть ее в течение дня. Или сделать несколько разных салатов, есть 5 раз в день без соли.

После устранения нежелательных килограммов и отеков стоит задуматься о спорте. Начните бегать по утрам или вечерам. Благодаря пробежке кожа и тело будут в тонусе. Самочувствие улучшится и прибавится энергии.

 

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